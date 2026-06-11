Турнир ATP-250 в Хертогенбосхе, мужчины: результаты матчей 11 июня

Сегодня, 11 июня, на травяных кортах Хертогенбосха (Нидерланды) продолжился розыгрыш турнира ATP-250. В рамках игрового дня прошли матчи второго круга. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами четвёртого игрового дня соревнований.

Теннис. Турнир ATP-250 в Хертогенбосхе — 2026, мужчины. Второй круг. Результаты на 11 июня:

Уго Умбер (Франция, 5) – Бенжамен Бонзи (Франция, Q) – 4:6, 6:3, 3:6;

Адриан Маннарино (Франция) – Артур Риндеркнеш (Франция, 4) – 7:6 (7:5), 3:6, 6:3;

Таллон Грикспор (Нидерланды, 6) – Чжан Чжичжэнь (Китай, SR) – 6:7 (5:7), 4:6;

Камиль Майхшак (Польша) – Джеймс Маккейб (Австралия, Q) – 6:0, 6:3;

Феликс Оже-Альяссим (Канада, 1) – Мартон Фучович (Венгрия) – 6:3, 6:4;

Даниил Медведев (Россия, 3) – Тейс Богард (Нидерланды, WC) – 6:3, 2:3 (матч перенесён на 12 июня из-за дождя).