Турнир WTA-250 в Хертогенбосхе, 2026 год: результаты матчей 11 июня

Сегодня, 11 июня, в Хертогенбосхе, Нидерланды, продолжился розыгрыш травяного турнира WTA-250. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами четвёртого игрового дня соревнований.

Теннис. Турнир WTA-250 в Хертогенбосхе (Нидерланды). Второй круг:

Гретье Миннен (Бельгия, Q) – Робин Монтгомери (США, Q) – 6:4, 7:6 (7:4);

Елена-Габриэла Русе (Румыния) – Элисе Мертенс (Бельгия, 3) – 6:3, 6:3;

Анастасия Потапова (Австрия, 5) – Зейнеп Сёнмез (Турция) – 1:6, 0:2 (отказ Потаповой);

Магда Линетт (Польша) – Миа Поганкова (Словакия, WC) – 6:2, 6:2;

Панна Удварди (Венгрия) – Дарья Снигур (Украина, LD) – 4:6, 6:3, 4:6;

Барбора Крейчикова (Чехия, 8) – Ханне Вандевинкель (Бельгия, Q) – 6:1, 6:4;

Кэти Макнелли (США) – Солана Сьерра (Аргентина) – 5:2 (матч перенесён на 12 июня из-за дождя);

Айла Томлянович (Австралия) – Даяна Ястремская (Украина) – 4:6, 6:4, 0:1 (матч перенесён на 12 июня из-за дождя).

Турнир в Хертогенбосхе проходит с 8 по 14 июня. Действующей победительницей соревнований является бельгийская теннисистка Элисе Мертенс.