Турнир ATP-250 в Штутгарте, мужчины: результаты матчей 11 июня

В четверг, 11 июня, на травяных кортах Штутгарта (Германия) продолжился розыгрыш турнира ATP-250. В рамках игрового дня прошли матчи второго круга турнира. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами четвёртого игрового дня соревнований.

Теннис. Турнир ATP-250 в Штутгарте — 2026, мужчины. Второй круг. Результаты на 11 июня:

Иржи Легечка (Чехия, 4) – Джеймс Дакворт (Австралия) – 6:7 (8:10), 6:4, 7:6 (7:3);

Ринки Хидзиката (Австралия) – Фрэнсис Тиафо (США, 6) – 4:6, 4:6;

Со Симабукуру (Япония, Q) – Ник Кирьос (Австралия, WC) – 4:6, 7:6 (7:5), 6:4;

Мартин Ландалус (Испания) – Тейлор Фриц (США, 2) – 7:6 (7:4), 5:7, 6:7 (3:7);

Бен Шелтон (США) – Маркос Гирон (США) – 6:7 (4:7), 4:4 (встреча перенесена на 12 июня из-за дождя).