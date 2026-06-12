Доценко рассказала, что ей помешало в четвертьфинале юниорского «РГ» с Октябрёвой

14-летняя российская теннисистка Екатерина Доценко рассказала о том, чего ей не хватило в четвертьфинале юниорского «Ролан Гаррос» против Алисы Октябрёвой.

«Так как я играла квалификацию, было много матчей. И с Октябрёвой, скорее всего, у меня была больше не физическая усталость, а эмоциональная. Мне просто нужно было больше поверить в себя. Ещё у Октябрёвой было немножко больше опыта, чем у меня. А так, я рада, что провела хороший матч», — сказала Доценко в интервью для «Чемпионата».

Ранее стало известно, что Октябрёва этим летом готовится получить гражданство Чехии. Алиса прожила в этой стране большую часть жизни, однако родилась в Москве.

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