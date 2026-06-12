Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Доценко рассказала, что ей помешало в четвертьфинале юниорского «РГ» с Октябрёвой

Доценко рассказала, что ей помешало в четвертьфинале юниорского «РГ» с Октябрёвой
Комментарии

14-летняя российская теннисистка Екатерина Доценко рассказала о том, чего ей не хватило в четвертьфинале юниорского «Ролан Гаррос» против Алисы Октябрёвой.

«Так как я играла квалификацию, было много матчей. И с Октябрёвой, скорее всего, у меня была больше не физическая усталость, а эмоциональная. Мне просто нужно было больше поверить в себя. Ещё у Октябрёвой было немножко больше опыта, чем у меня. А так, я рада, что провела хороший матч», — сказала Доценко в интервью для «Чемпионата».

Ранее стало известно, что Октябрёва этим летом готовится получить гражданство Чехии. Алиса прожила в этой стране большую часть жизни, однако родилась в Москве.

Полную версию беседы с Екатериной читайте на нашем сайте.

Материалы по теме
Эксклюзив
«Когда другие психуют, я сосредоточена». Юниорка Доценко — о сильном характере
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android