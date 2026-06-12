Доценко рассказала, что помогло ей выйти в 1/4 финала на дебютном «Ролан Гаррос»

Российская юниорка Екатерина Доценко ответила, как физически провела свой дебютный «Ролан Гаррос».

«После всех тяжёлых матчей я себя хорошо ощущала, потому что в Москве [перед турниром] у меня была очень хорошая физическая подготовка. С Павлом Андреевичем Осиповым мы тренировали выносливость, мне это очень помогало. И после игр мы проводили восстановительные процедуры, это тоже шло на пользу. Так что я на следующий день каждый раз спокойно могла играть ещё матч», — рассказала Доценко в интервью для «Чемпионата».

Доценко уступила в четвертьфинале юниорского «Ролан Гаррос», проиграв Алисе Октябрёвой, которая впоследствии выиграла турнир.

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