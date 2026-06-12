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Турнир АТР-250, Штутгарт: расписание матчей на 12 июня

Турнир АТР-250, Штутгарт: расписание матчей на 12 июня
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Сегодня, 12 июня, на травяных кортах в Штутгарте (Германия) продолжится турнир категории АТР-250. В рамках игрового дня состоятся четвертьфинальные матчи. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием встреч на пятницу.

Теннис. Турнир АТР-250, Штутгарт, 2026 год. Расписание матчей на 12 июня:

12:00. Джованни Мпетчи Перрикар (Франция) — Александр Бублик (Казахстан, 11);

13:30. Бен Шелтон (США, 5) — Маркос Гирон (США);

14:15. Маттиа Беллуччи (Италия) — Тейлор Фриц (США, 9);

18:00. Иржи Легечка (Чехия, 12) — Френсис Тиафо (США).

Турнир в Штутгарте проходит с 8 по 14 июня. Действующим победителем соревнований является американский теннисист Тейлор Фриц. В финале турнира в Штутгарте Фриц обыграл немца Александра Зверева — 6:3, 7:6 (7:0).

Сетка турнира ATP-250 в Штутгарте
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