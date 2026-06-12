Турнир АТР-250, Хертогенбосх: расписание матчей на 12 июня

Сегодня, 12 июня, на травяных кортах Хертогенбосха (Нидерланды) продолжится турнир категории АТР-250. В рамках игрового дня состоятся четвертьфинальные матчи, а также будут доиграны встречи 1/8 финала, которые были перенесены из-за дождя. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием матчей на пятницу.

Теннис. Турнир АТР-250, Хертогенбосх, 2026 год. Расписание матчей на 12 июня:

11:00. Чжан Чжичжэнь (Китай) — Адриан Маннарино (Франция);

11:00. Феликс Оже-Альяссим (Канада, 4) — Камил Майхшак (Польша);

13:30. Нуну Боржеш (Португалия) — Марин Чилич (Хорватия);

13:30. Даниил Медведев (Россия, 8) — Тейс Богард (Нидерланды);

14:30 Бенджамен Бонзи (Франция) — Алекс де Минор (Австралия, 6).