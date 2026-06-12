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Турнир WTA-250, Хертогенбосх: расписание матчей на 12 июня

Турнир WTA-250, Хертогенбосх: расписание матчей на 12 июня
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Сегодня, 12 июня, на травяных кортах в Хертогенбосхе, Нидерланды, продолжится турнир категории WTA-250. В рамках соревновательного дня состоятся матчи 1/4 и 1/8 финала. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием пятого игрового дня.

Теннис. Турнир WTA-250, Хертогенбосх. Расписание матчей на 12 июня (время начала московское):

11:00 — Зейнеп Сёнмез (Турция) — Магда Линетт (Польша);

12:00 — Кэти Макнелли (США) — Солана Сьерра (Аргентина);

12:00 — Барбора Крейчикова (Чехия) — Елена Русе (Румыния);

13:30 — Айла Томлянович (Австралия) — Даяна Ястремская (Украина);

16:00 — Дарья Снигур (Украина) — Робин Монтгомери (США).

Сетка турнира WTA-250 в Хертогенбосхе
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