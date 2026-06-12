Сегодня, 12 июня, на травяных кортах в Лондоне, Великобритания, продолжится турнир категории WTA-500. В рамках соревновательного дня состоятся матчи 1/8 финала. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием пятого игрового дня.

Теннис. Турнир WTA-500, Лондон. Расписание матчей на 12 июня (время начала московское):

13:00 — Жаклин Кристиан (Румыния) — Кэти Бултер (Великобритания);

13:00 — Елена Рыбакина (Казахстан, 2) — Татьяна Мария (Германия);

13:00 — Мари Боузкова (Чехия) — Донна Векич (Хорватия);

13:00 — Сорана Кырстя (Румыния) — Эмма Радукану (Великобритания);

14:30 — Хэрриет Дарт (Великобритания) — Камилла Рахимова (Узбекистан);

14:30 — Ива Йович (США) — Аманда Анисимова (США, 5).