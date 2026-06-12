Рафаэль Надаль высказался о победе Александра Зверева на «Ролан Гаррос»

Бывший теннисист Рафаэль Надаль рассказал, что верил в победу третьей ракетки мира Александра Зверева на турнире «Большого шлема».
«По сути, мы верили в него. Я считаю, что он — игрок, который, учитывая его технический уровень, заслуживал победы на турнире «Большого шлема». Прошли годы, а он так и не добился этого. В данном случае у него появилась возможность, и он ею в полной мере воспользовался. Для тенниса это позитивный момент, что такой человек, как он, который столько лет гнался за этой мечтой, смог выиграть турнир «Большого шлема»», – приводит слова Надаля Marca.
Напомним, 7 июня немецкий теннисист Александр Зверев выиграл свой первый титул турнира «Большого шлема», одолев в финале «Ролан Гаррос» итальянца Флавио Коболли со счётом 3:2 (1:6, 6:4, 4:6, 7:6,1:6).
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