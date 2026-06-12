Андрей Рублёв признан лучшим теннисистом России по итогам второго квартала 2026 года

«Чемпионат» вновь составил рейтинг лучших российских теннисистов по собственным критериям, которые учитывают множество различных факторов. По итогам второго квартала 2026 года рейтинг возглавил Андрей Рублёв.

Второе место в рейтинге «Чемпионата» по итогам второго квартала 2026 года занял Даниил Медведев, на третьей строчке расположился Карен Хачанов.

В расчёт рейтинга были взяты: