Виктория Мбоко не сыграет на Уимблдоне из-за травмы

Канадская теннисистка Виктория Мбоко снялась с Уимблдона после того, как травма, полученная на турнире в Лондоне, сорвала её выступление в парном разряде вместе с американкой Сереной Уильямс.

Мбоко не смогла сыграть пару с Уильямс в рамках её возвращения на корт, поскольку травма левого колена вынудила её сняться с одиночного матча против Каролины Плишковой.

Серена Уильямс назвала Викторию невероятно талантливой и пожелала ей скорейшего выздоровления и возвращения на корт в своих соцсетях.

В основной сетке Уимблдона девятую сеяную теннисистку Викторию Мбоко заменит чешка Дарья Видманова, занимающая 101-е место в рейтинге WTA.