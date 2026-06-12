Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Виктория Мбоко не сыграет на Уимблдоне из-за травмы

Виктория Мбоко не сыграет на Уимблдоне из-за травмы
Комментарии

Канадская теннисистка Виктория Мбоко снялась с Уимблдона после того, как травма, полученная на турнире в Лондоне, сорвала её выступление в парном разряде вместе с американкой Сереной Уильямс.

Мбоко не смогла сыграть пару с Уильямс в рамках её возвращения на корт, поскольку травма левого колена вынудила её сняться с одиночного матча против Каролины Плишковой.

Лондон (ж). 2-й круг
10 июня 2026, среда. 17:40 МСК
Виктория Мбоко
9
Канада
Виктория Мбоко
В. Мбоко
Окончен
0 : 2
Rt
1 2 3
         
2 		4
6 		3
         
Каролина Плишкова
106
Чехия
Каролина Плишкова
К. Плишкова

Серена Уильямс назвала Викторию невероятно талантливой и пожелала ей скорейшего выздоровления и возвращения на корт в своих соцсетях.

В основной сетке Уимблдона девятую сеяную теннисистку Викторию Мбоко заменит чешка Дарья Видманова, занимающая 101-е место в рейтинге WTA.

Материалы по теме
«Мы все хотим смотреть, как она играет». Серена Уильямс может вернуться в тур уже в июне
«Мы все хотим смотреть, как она играет». Серена Уильямс может вернуться в тур уже в июне
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android