Виктория Мбоко не сыграет на Уимблдоне из-за травмы
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Канадская теннисистка Виктория Мбоко снялась с Уимблдона после того, как травма, полученная на турнире в Лондоне, сорвала её выступление в парном разряде вместе с американкой Сереной Уильямс.
Мбоко не смогла сыграть пару с Уильямс в рамках её возвращения на корт, поскольку травма левого колена вынудила её сняться с одиночного матча против Каролины Плишковой.
Лондон (ж). 2-й круг
10 июня 2026, среда. 17:40 МСК
9
Виктория Мбоко
В. Мбоко
Окончен
0 : 2
Rt
|1
|2
|3
|
|4
|
|3
106
Каролина Плишкова
К. Плишкова
Серена Уильямс назвала Викторию невероятно талантливой и пожелала ей скорейшего выздоровления и возвращения на корт в своих соцсетях.
В основной сетке Уимблдона девятую сеяную теннисистку Викторию Мбоко заменит чешка Дарья Видманова, занимающая 101-е место в рейтинге WTA.
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