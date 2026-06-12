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Александр Бублик пригласил Ника Кирьоса на матч в Санкт-Петербург

Александр Бублик пригласил Ника Кирьоса на матч в Санкт-Петербург
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Казахстанский теннисист Александр Бублик предложил австралийцу Нику Кирьосу принять участие в выставочном турнире «Трофеи Северной Пальмиры», который пройдёт в Санкт‑Петербурге. Стоит отметить, что спортсмены уже выступают вместе — они добрались до четвертьфинала в парном разряде на турнире ATP 250 в Штутгарте.

Бублик: Друзья, слушайте, такой разговор был: кто хочет, чтобы Ник приехал в Питер, сыграл со мной выставочный матч в декабре? Ты приедешь, Ник?

Кирьос: Я приеду в Санкт-Петербург. Приеду, можете не сомневаться.

Бублик: Давай сделаем это!

Кирьос: Я готов.

Бублик: Пытаемся привезти его в Питер. Всех ждём в декабре, – сказали игроки в телеграм-канале Бублика.

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