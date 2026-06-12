Маннарино вышел в полуфинал турнира АТР-250 в Хертогенбосхе, обыграв Чжичжэня

46-я ракетка мира французский теннисист Адриан Маннарино вышел в полуфинал турнира категории АТР-250 в Хертогенбосхе (Нидерланды), одолев китайца Чжан Чжичжэня, занимающего в мировом рейтинге 214-е место. Встреча соперников продолжалась 1 час 41 минуту и завершилась со счётом 7:6 (7:4), 6:3.

По ходу матча Маннарино сделал 12 эйсов, не допустил двойных ошибок и сумел реализовать один брейк-пойнт из двух заработанных. Чжичжэнь подал навылет пять раз, сделал одну двойную ошибку, а также не реализовал оба заработанных брейк-пойнта.

В следующем круге Маннарино сразится с победителем встречи между Бенжаменом Бонзи и Алексом де Минором.