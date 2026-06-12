Рыбакина вышла в четвертьфинал турнира WTA-500 в Лондоне, обыграв немку Татьяну Марию

Вторая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина вышла в четвертьфинал турнир WTA-500, обыграв немку Татьяну Марию. Встреча соперников продолжалась 2 часа 9 минут и завершилась со счётом 6:7 (4:7), 7:5, 6:0.

По ходу матча Елена сделала семь эйсов, допустила четыре двойные ошибки и сумела реализовать пять брейк-пойнтов из 13 заработанных. Мария подала навылет пять раз, сделала четыре двойные ошибки, а также реализовала один брейк-пойнт из трёх.

В следующем круге третья ракетка мира Елена Рыбакина сразится с представительницей Великобритании Кэти Бултер.

Турнир WTA-500 в Лондоне в 2026 году проходит с 8 по 14 июня на травяных кортах, призовой фонд составил $ 1 915 000, а победительница получит 500 рейтинговых очков и $ 294 445.