Рыбакина вышла в четвертьфинал турнира WTA-500 в Лондоне, обыграв немку Татьяну Марию
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Вторая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина вышла в четвертьфинал турнир WTA-500, обыграв немку Татьяну Марию. Встреча соперников продолжалась 2 часа 9 минут и завершилась со счётом 6:7 (4:7), 7:5, 6:0.
Лондон (ж). 2-й круг
12 июня 2026, пятница. 13:10 МСК
2
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Окончен
2 : 1
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|2
|3
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|7
|6
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|5
|0
52
Татьяна Мария
Т. Мария
По ходу матча Елена сделала семь эйсов, допустила четыре двойные ошибки и сумела реализовать пять брейк-пойнтов из 13 заработанных. Мария подала навылет пять раз, сделала четыре двойные ошибки, а также реализовала один брейк-пойнт из трёх.
В следующем круге третья ракетка мира Елена Рыбакина сразится с представительницей Великобритании Кэти Бултер.
Турнир WTA-500 в Лондоне в 2026 году проходит с 8 по 14 июня на травяных кортах, призовой фонд составил $ 1 915 000, а победительница получит 500 рейтинговых очков и $ 294 445.
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