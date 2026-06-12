Медведев вышел в четвертьфинал турнира АТР-250 в Хертогенбосхе, обыграв Богарда
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Восьмая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев вышел в четвертьфинал турнира категории АТР-250 в Хертогенбосхе (Нидерланды), одолев 17-летнего голландца Тейса Богарда. Встреча соперников продолжалась 2 часа 29 минут и завершилась со счётом 6:3, 4:6, 7:6 (8:6).
Хертогенбосх (м). 2-й круг
12 июня 2026, пятница. 14:05 МСК
8
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
2 : 1
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|6
|6 6
779
Тейс Богард
Т. Богард
По ходу матча Даниил Медведев сделал 14 эйсов, допустил пять двойных ошибок и сумел реализовать три брейк-пойнта из 12 заработанных. Богард подал навылет четыре раза, сделал три двойные ошибки, а также реализовал 9 брейк-пойнтов из 12.
В следующем круге Медведев встретится с победителем встречи между Нуну Боржешем и Марином Чиличем.
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