Медведев вышел в четвертьфинал турнира АТР-250 в Хертогенбосхе, обыграв Богарда

Восьмая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев вышел в четвертьфинал турнира категории АТР-250 в Хертогенбосхе (Нидерланды), одолев 17-летнего голландца Тейса Богарда. Встреча соперников продолжалась 2 часа 29 минут и завершилась со счётом 6:3, 4:6, 7:6 (8:6).

По ходу матча Даниил Медведев сделал 14 эйсов, допустил пять двойных ошибок и сумел реализовать три брейк-пойнта из 12 заработанных. Богард подал навылет четыре раза, сделал три двойные ошибки, а также реализовал 9 брейк-пойнтов из 12.

В следующем круге Медведев встретится с победителем встречи между Нуну Боржешем и Марином Чиличем.