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Даниил Медведев  — Тейс Богард, результат матча 12 июня 2026, счёт 2:1, 2‑й круг; ATP 250 Хертогенбосх

Медведев вышел в четвертьфинал турнира АТР-250 в Хертогенбосхе, обыграв Богарда
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Восьмая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев вышел в четвертьфинал турнира категории АТР-250 в Хертогенбосхе (Нидерланды), одолев 17-летнего голландца Тейса Богарда. Встреча соперников продолжалась 2 часа 29 минут и завершилась со счётом 6:3, 4:6, 7:6 (8:6).

Хертогенбосх (м). 2-й круг
12 июня 2026, пятница. 14:05 МСК
Даниил Медведев
8
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		4 7 8
3 		6 6 6
         
Тейс Богард
779
Нидерланды
Тейс Богард
Т. Богард

По ходу матча Даниил Медведев сделал 14 эйсов, допустил пять двойных ошибок и сумел реализовать три брейк-пойнта из 12 заработанных. Богард подал навылет четыре раза, сделал три двойные ошибки, а также реализовал 9 брейк-пойнтов из 12.

В следующем круге Медведев встретится с победителем встречи между Нуну Боржешем и Марином Чиличем.

Сетка турнира ATP-250 в Хертогенбосхе
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