Даниил Медведев одержал 25-ю победу в текущем сезоне

Восьмая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев вышел в четвертьфинал турнира категории АТР-250 в Хертогенбосхе, Нидерланды, одолев 17- летнего нидерландца Тейса Бугарда. Эта победа стала для россиянина 25-й в текущем сезоне. Встреча соперников продолжалась 2 часа 29 минут и завершилась со счётом 6:3, 4:6, 7:6 (8:6).

В следующем круге Медведев встретится с победителем встречи между Нуну Боржешем и Марином Чиличем.

Даниил Медведев — победитель US Open — 2021, Итогового турнира ATP — 2020, шести турниров серии «Мастерс», а также обладатель титулов ATP Cup и Кубка Дэвиса в составе сборной России.