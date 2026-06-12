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Хэрриет Дарт — Камилла Рахимова: результат матча 12 июня, счёт 1:3, 2-й круг турнира в Лондоне

Камилла Рахимова вышла в 1/4 финала «пятисотника» в Лондоне, где сыграет с Эммой Радукану
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78-я ракетка мира узбекистанская теннисистка Камилла Рахимова вышла в четвертьфинал травяного турнира категории WTA-500 в Лондоне. Во втором круге она обыграла представительницу Великобритании Хэрриет Дарт (160-я в рейтинге) со счётом 5:7, 6:1, 7:5.

Лондон (ж). 2-й круг
12 июня 2026, пятница. 14:30 МСК
Хэрриет Дарт
160
Великобритания
Хэрриет Дарт
Х. Дарт
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
7 		1 5
5 		6 7
         
Камилла Рахимова
78
Узбекистан
Камилла Рахимова
К. Рахимова

Встреча продолжалась 2 часа 51 минуту. В её рамках Рахимова один раз подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала 8 брейк-пойнтов из 15 заработанных. На счету Дарт пять эйсов, восемь двойных ошибок и шесть реализованных брейк-пойнтов из семи заработанных.

За выход в полуфинал соревнований Рахимова поспорит с чемпионкой US Open — 2021 британкой Эммой Радукану.

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