Камилла Рахимова вышла в 1/4 финала «пятисотника» в Лондоне, где сыграет с Эммой Радукану

78-я ракетка мира узбекистанская теннисистка Камилла Рахимова вышла в четвертьфинал травяного турнира категории WTA-500 в Лондоне. Во втором круге она обыграла представительницу Великобритании Хэрриет Дарт (160-я в рейтинге) со счётом 5:7, 6:1, 7:5.

Встреча продолжалась 2 часа 51 минуту. В её рамках Рахимова один раз подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала 8 брейк-пойнтов из 15 заработанных. На счету Дарт пять эйсов, восемь двойных ошибок и шесть реализованных брейк-пойнтов из семи заработанных.

За выход в полуфинал соревнований Рахимова поспорит с чемпионкой US Open — 2021 британкой Эммой Радукану.