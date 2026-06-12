Бен Шелтон вышел в четвертьфинал турнира ATP-250 в Штутгарте, одолев Маркоса Гирона
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Пятая ракетка мира американский теннисист Бен Шелтон вышел в четвертьфинал турнира категории ATP-250 в Штутгарте, Германия. Во втором круге он обыграл соотечественника Маркоса Гирона (88-й в рейтинге) со счётом 6:7 (4:7), 6:4, 7:6 (7:5).
Штутгарт. 2-й круг
12 июня 2026, пятница. 16:45 МСК
5
Бен Шелтон
Б. Шелтон
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|6
|7 7
|
|4
|6 5
88
Маркос Гирон
М. Гирон
Встреча продолжалась 2 часа 29 минут. В её рамках Шелтон 14 раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из семи заработанных. На счету Гирона 11 эйсов, две двойные ошибки и один реализованных брейк-пойнт из шести заработанных.
В четвертьфинале соревнований в Штутгарте Бен Шелтон сыграет с представителем Японии Со Симабукуро (104-й в рейтинге).
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