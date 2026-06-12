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Бен Шелтон — Маркос Гирон: результат матча 12 июня, счёт 2:1, 2-й круг турнира в Штутгарте

Бен Шелтон вышел в четвертьфинал турнира ATP-250 в Штутгарте, одолев Маркоса Гирона
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Пятая ракетка мира американский теннисист Бен Шелтон вышел в четвертьфинал турнира категории ATP-250 в Штутгарте, Германия. Во втором круге он обыграл соотечественника Маркоса Гирона (88-й в рейтинге) со счётом 6:7 (4:7), 6:4, 7:6 (7:5).

Штутгарт. 2-й круг
12 июня 2026, пятница. 16:45 МСК
Бен Шелтон
5
США
Бен Шелтон
Б. Шелтон
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 4 		6 7 7
7 7 		4 6 5
         
Маркос Гирон
88
США
Маркос Гирон
М. Гирон

Встреча продолжалась 2 часа 29 минут. В её рамках Шелтон 14 раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из семи заработанных. На счету Гирона 11 эйсов, две двойные ошибки и один реализованных брейк-пойнт из шести заработанных.

В четвертьфинале соревнований в Штутгарте Бен Шелтон сыграет с представителем Японии Со Симабукуро (104-й в рейтинге).

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