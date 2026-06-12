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Виктория Мбоко рассказала о травме, из-за которой пропустит остаток травяного сезона

Виктория Мбоко рассказала о травме, из-за которой пропустит остаток травяного сезона
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Девятая ракетка мира канадская теннисистка Виктория Мбоко рассказала о своей травме, из-за которой она пропустит остаток травяного сезона. На «пятисотнике» в Лондоне канадка выступала с титулованной американкой Сереной Уильямс.

«Привет всем — хочу кратко сообщить об обновлении после событий последних 36 часов. К сожалению, в среду я упала и повредила переднюю крестообразную связку на левом колене, из‑за чего мне придётся пропустить остаток травяного сезона. Это также означает, что не смогу сыграть на Уимблдоне, турнире, которого я очень ждала в этом году.

Получаю лучшее медицинское обслуживание, мы с командой сосредоточены на том, чтобы как можно скорее вернуться на корт. Спасибо всем, кто прислал слова поддержки — я очень благодарна вам!

И в конце — спасибо Серене Уильямс, что дала мне эту невероятную возможность играть рядом. Многому у тебя научилась, очень жаль, что наш турнир закончился преждевременно, но надеюсь, что мы скоро снова сыграем вместе и завершим начатое», — написала Мбоко в социальных сетях.

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