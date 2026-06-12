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«Некоторые моменты значат больше, чем трофеи». Уильямс — об итогах турнира в Лондоне

«Некоторые моменты значат больше, чем трофеи». Уильямс — об итогах турнира в Лондоне
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23-кратная победительница турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира 44-летняя американка Серена Уильямс в социальных сетях опубликовала пост по итогам турнира WTA-500 в Лондоне. Американка выступала в паре с канадкой Викторией Мбоко. Они снялись с четвертьфинального матча из-за травмы Мбоко.

«Некоторые моменты значат больше, чем трофеи. Какая весёлая и памятная неделя на турнире в Лондоне. Спасибо всем, кто сделал её такой особенной. Желаю скорейшего выздоровления Виктории Мбоко. С нетерпением жду твоего возвращения на корт», — написала Уильямс в социальных сетях.

Уильямс вернулась на корт после того, как в 2022 году заявила о завершении карьеры. Теннисистка впервые за четыре года участвует в турнирах WTA-тура, дебютировав в парном разряде соревнований WTA-500 в Лондоне, Великобритания.

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