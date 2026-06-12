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Джованни Мпетчи Перрикар — Александр Бублик: результат матча 12 июня, счёт 0:2, 1/4 финала турнира в Штутгарте

Александр Бублик вышел в полуфинал турнира ATP-250 в Штутгарте
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11-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик вышел в полуфинал турнира категории ATP-250 в Штутгарте, Германия. В четвертьфинале он обыграл француза Джованни Мпетчи Перрикара (93-й в рейтинге) со счётом 7:6 (7:5), 7:6 (7:3).

Штутгарт. 1/4 финала
12 июня 2026, пятница. 16:45 МСК
Джованни Мпетчи Перрикар
93
Франция
Джованни Мпетчи Перрикар
Д. Мпетчи Перрикар
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 5 		6 3
7 7 		7 7
         
Александр Бублик
11
Казахстан
Александр Бублик
А. Бублик

Встреча продолжалась 1 час 30 минут. В её рамках Бублик 11 раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и не заработал ни одного брейк-пойнта. На счету Мпетчи Перрикара 17 эйсов, ни одной двойной ошибки и ни одного заработанного брейк-пойнта.

За выход в финал соревнований в Штутгарте Бублик поспорит с победителем матча Маттия Беллуччи (Италия) — Тейлор Фриц (США).

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