Александр Бублик вышел в полуфинал турнира ATP-250 в Штутгарте
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11-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик вышел в полуфинал турнира категории ATP-250 в Штутгарте, Германия. В четвертьфинале он обыграл француза Джованни Мпетчи Перрикара (93-й в рейтинге) со счётом 7:6 (7:5), 7:6 (7:3).
Штутгарт. 1/4 финала
12 июня 2026, пятница. 16:45 МСК
93
Джованни Мпетчи Перрикар
Д. Мпетчи Перрикар
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|6 3
|
|7 7
11
Александр Бублик
А. Бублик
Встреча продолжалась 1 час 30 минут. В её рамках Бублик 11 раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и не заработал ни одного брейк-пойнта. На счету Мпетчи Перрикара 17 эйсов, ни одной двойной ошибки и ни одного заработанного брейк-пойнта.
За выход в финал соревнований в Штутгарте Бублик поспорит с победителем матча Маттия Беллуччи (Италия) — Тейлор Фриц (США).
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