Александр Бублик вышел в полуфинал турнира ATP-250 в Штутгарте

11-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик вышел в полуфинал турнира категории ATP-250 в Штутгарте, Германия. В четвертьфинале он обыграл француза Джованни Мпетчи Перрикара (93-й в рейтинге) со счётом 7:6 (7:5), 7:6 (7:3).

Встреча продолжалась 1 час 30 минут. В её рамках Бублик 11 раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и не заработал ни одного брейк-пойнта. На счету Мпетчи Перрикара 17 эйсов, ни одной двойной ошибки и ни одного заработанного брейк-пойнта.

За выход в финал соревнований в Штутгарте Бублик поспорит с победителем матча Маттия Беллуччи (Италия) — Тейлор Фриц (США).