Алекс де Минор обыграл Бенжамена Бонзи и вышел в полуфинал турнира в Хертогенбосхе
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Шестая ракетка мира австралийский теннисист Алекс де Минор вышел в полуфинал турнира категории ATP-250 в Хертогенбосхе, Нидерланды. В четвертьфинале спортсмен обыграл француза Бенжамена Бонзи (99-й в рейтинге) со счётом 6:2, 6:4.
Хертогенбосх (м). 1/4 финала
12 июня 2026, пятница. 16:05 МСК
99
Бенжамен Бонзи
Б. Бонзи
Окончен
0 : 2
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6
Алекс де Минор
А. де Минор
Встреча продолжалась 1 час 9 минут. В её рамках Алекс де Минор три раза подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из семи заработанных. На счету Бенжамена Бонзи два эйса, две двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта.
В полуфинале соревнований в Нидерландах Алекс де Минор сыграет с ещё одним представителем Франции Адрианом Маннарино.
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