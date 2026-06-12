Алекс де Минор обыграл Бенжамена Бонзи и вышел в полуфинал турнира в Хертогенбосхе

Шестая ракетка мира австралийский теннисист Алекс де Минор вышел в полуфинал турнира категории ATP-250 в Хертогенбосхе, Нидерланды. В четвертьфинале спортсмен обыграл француза Бенжамена Бонзи (99-й в рейтинге) со счётом 6:2, 6:4.

Встреча продолжалась 1 час 9 минут. В её рамках Алекс де Минор три раза подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из семи заработанных. На счету Бенжамена Бонзи два эйса, две двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта.

В полуфинале соревнований в Нидерландах Алекс де Минор сыграет с ещё одним представителем Франции Адрианом Маннарино.