Оже-Альяссим не смог выйти в полуфинал турнира в Хертогенбосхе, уступив Майхшаку

Четвёртая ракетка мира канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим не смог выйти в полуфинал турнира категории ATP-250 в Хертогенбосхе, Нидерланды. В четвертьфинале он уступил представителю Польши Камилю Майхшаку (76-й в рейтинге) со счётом 4:6, 3:6.

Встреча продолжалась 1 час 8 минут. В её рамках Оже-Альяссим шесть раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и не заработал ни одного брейк-пойнта. На счету Майхшака один эйс, ни одной двойной ошибки и два реализованных брейк-пойнта из трёх заработанных.

В полуфинале соревнований Камиль Майхшак сыграет с победителем матча Даниил Медведев (Россия) — Марин Чилич (Хорватия).