Оже-Альяссим не смог выйти в полуфинал турнира в Хертогенбосхе, уступив Майхшаку
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Четвёртая ракетка мира канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим не смог выйти в полуфинал турнира категории ATP-250 в Хертогенбосхе, Нидерланды. В четвертьфинале он уступил представителю Польши Камилю Майхшаку (76-й в рейтинге) со счётом 4:6, 3:6.
Хертогенбосх (м). 1/4 финала
12 июня 2026, пятница. 17:30 МСК
4
Феликс Оже-Альяссим
Ф. Оже-Альяссим
Окончен
0 : 2
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|3
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76
Камиль Майхшак
К. Майхшак
Встреча продолжалась 1 час 8 минут. В её рамках Оже-Альяссим шесть раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и не заработал ни одного брейк-пойнта. На счету Майхшака один эйс, ни одной двойной ошибки и два реализованных брейк-пойнта из трёх заработанных.
В полуфинале соревнований Камиль Майхшак сыграет с победителем матча Даниил Медведев (Россия) — Марин Чилич (Хорватия).
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