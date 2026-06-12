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Феликс Оже-Альяссим — Камиль Майхшак: результат матча 12 июня, счёт 0:2, 1/4 финала турнира в Хертогенбосхе

Оже-Альяссим не смог выйти в полуфинал турнира в Хертогенбосхе, уступив Майхшаку
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Четвёртая ракетка мира канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим не смог выйти в полуфинал турнира категории ATP-250 в Хертогенбосхе, Нидерланды. В четвертьфинале он уступил представителю Польши Камилю Майхшаку (76-й в рейтинге) со счётом 4:6, 3:6.

Хертогенбосх (м). 1/4 финала
12 июня 2026, пятница. 17:30 МСК
Феликс Оже-Альяссим
4
Канада
Феликс Оже-Альяссим
Ф. Оже-Альяссим
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		3
6 		6
         
Камиль Майхшак
76
Польша
Камиль Майхшак
К. Майхшак

Встреча продолжалась 1 час 8 минут. В её рамках Оже-Альяссим шесть раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и не заработал ни одного брейк-пойнта. На счету Майхшака один эйс, ни одной двойной ошибки и два реализованных брейк-пойнта из трёх заработанных.

В полуфинале соревнований Камиль Майхшак сыграет с победителем матча Даниил Медведев (Россия) — Марин Чилич (Хорватия).

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