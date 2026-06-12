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Александр Зверев рассказал, кто из спортсменов поздравил его с победой на «Ролан Гаррос»

Александр Зверев рассказал, кто из спортсменов поздравил его с победой на «Ролан Гаррос»
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Третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев рассказал, кто из спортсменов поздравил его с победой на «Ролан Гаррос» — 2026.

— Новак Джокович публично поздравил — кто ещё неожиданно присоединился к поздравлениям?
— Для меня личные сообщения гораздо важнее. Все ведущие теннисисты поздравили меня: Карлос Алькарас, Янник Синнер, Новак Джокович. Рафа Надаль написал мне очень длинное сообщение, которое я посчитал невероятно трогательным. Другие спортсмены тоже: Томас Мюллер, Матс Хуммельс, Йозуа Киммих. Дирк Новицки был очень рад и присылал мне сообщения во время матча. Это меня невероятно обрадовало, — приводит слова Зверева Eurosport.de.

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