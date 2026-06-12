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«Большая честь». Зверев — о поздравлении от канцлера Германии с победой на «РГ»

«Большая честь». Зверев — о поздравлении от канцлера Германии с победой на «РГ»
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Третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев рассказал о поздравлении с победой на «Ролан Гаррос» — 2026 от канцлера Германии Фридриха Мерца.

— Сколько времени потребуется, пока будут обработаны все поздравления?
— Наверное, несколько дней. У меня ещё 1600 непрочитанных сообщений. Я уже три дня сижу в телефоне и пытаюсь ответить всем. Но ничего страшного. Отвечу каждому.

— Даже канцлер позвонил – особая честь?
— Конечно, приятно, что он нашёл время посмотреть матч, а потом ещё и поговорить со мной минут пять. Это большая честь, особенное событие. Надеюсь, он скоро сможет побывать на теннисном матче, — приводит слова Зверева Eurosport.de.

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