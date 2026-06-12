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Ива Йович Аманда Анисимова: результат матча 12 июня, счёт 2:1, 1/4 финала турнира в Лондоне

Ива Йович обыграла Аманду Анисимову в четвертьфинале турнира WTA-500 в Лондоне
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19-я ракетка мира американская теннисистка Ива Йович вышла в полуфинал турнира категории WTA-500 в Лондоне, Великобритания. В четвертьфинале она обыграла свою соотечественницу Аманду Анисимову (пятая в рейтинге) со счётом 6:2, 3:6, 6:3.

Лондон (ж). 1/4 финала
12 июня 2026, пятница. 17:20 МСК
Ива Йович
19
США
Ива Йович
И. Йович
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		3 6
2 		6 3
         
Аманда Анисимова
5
США
Аманда Анисимова
А. Анисимова

Встреча продолжалась 2 часа 17 минут. В её рамках Йович ни разу не подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала 6 брейк-пойнтов из 17 заработанных. На счету Анисимовой пять эйсов, 12 двойных ошибок и четыре реализованных брейк-пойнта из семи заработанных.

В полуфинале соревнований Йович встретится с победительницей матча Эмма Радукану (Великобритания) — Камилла Рахимова (Узбекистан).

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