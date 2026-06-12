Ива Йович обыграла Аманду Анисимову в четвертьфинале турнира WTA-500 в Лондоне
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19-я ракетка мира американская теннисистка Ива Йович вышла в полуфинал турнира категории WTA-500 в Лондоне, Великобритания. В четвертьфинале она обыграла свою соотечественницу Аманду Анисимову (пятая в рейтинге) со счётом 6:2, 3:6, 6:3.
Лондон (ж). 1/4 финала
12 июня 2026, пятница. 17:20 МСК
19
Ива Йович
И. Йович
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|3
|6
|
|6
|3
5
Аманда Анисимова
А. Анисимова
Встреча продолжалась 2 часа 17 минут. В её рамках Йович ни разу не подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала 6 брейк-пойнтов из 17 заработанных. На счету Анисимовой пять эйсов, 12 двойных ошибок и четыре реализованных брейк-пойнта из семи заработанных.
В полуфинале соревнований Йович встретится с победительницей матча Эмма Радукану (Великобритания) — Камилла Рахимова (Узбекистан).
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