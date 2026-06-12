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Зверев — о победе на «РГ»: хотел бы посмотреть матч, финальные моменты и всё осмыслить

Зверев — о победе на «РГ»: хотел бы посмотреть матч, финальные моменты и всё осмыслить
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Третья ракетка мира, немецкий теннисист Александр Зверев рассказал, что у него ещё не было времени, чтобы пересмотреть финальный матч на «Ролан Гаррос» — 2026 и всё осмыслить.

— Насколько у вас уже осели впечатления от финала?
— Честно говоря, у меня не было ни одной свободной секунды со времени победы. У меня ещё не было времени всё просмотреть. Я бы хотел ещё раз посмотреть матч, финальные моменты и всё немного осмыслить. Это мне придётся сделать в ближайшие дни.

— Если посмотреть на игру: в четвёртом сете вам физически стало плохо. Вы тоже немного сдавали. Что там происходило?
— У меня начались судороги, притом последние более чем 10 лет у меня не было судорог. Я был физически хорошо готов, чувствовал себя хорошо, не был уставшим. Но у меня начали появляться судороги. Это показывает, насколько тяжёл теннис как ментальный вид спорта. Судороги пошли от головы. Я был настолько напряжён, настолько нервничал, что у меня начались судороги, — приводит слова Зверева Eurosport.de.

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