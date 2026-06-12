Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Зверев — о кубке чемпиона «РГ»: мне разрешили подержать настоящий трофей пять минут

Зверев — о кубке чемпиона «РГ»: мне разрешили подержать настоящий трофей пять минут
Комментарии

Третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев рассказал о кубке чемпиона Открытого чемпионата Франции — 2026. В финале соревнований Зверев обыграл итальянца Флавио Коболли со счётом 6:1, 4:6, 6:4, 6:7 (5:7), 6:1.

— В конце был кубок. Где он сейчас?
— Мне разрешили подержать настоящий трофей пять минут, мне же дали его копию. Она у меня здесь.

— Кто получил больше поцелуев: кубок, девушка или собака?
— Что касается собаки, она любит меня целовать больше всего. Кубок, конечно, тоже был особенным — поцелуй, которого я не забуду. Но из живых существ меня больше всего целует моя собака (смеётся), — приводит слова Зверева Eurosport.de.

Материалы по теме
Зверев — о победе на «РГ»: хотел бы посмотреть матч, финальные моменты и всё осмыслить
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android