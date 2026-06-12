Зверев — о кубке чемпиона «РГ»: мне разрешили подержать настоящий трофей пять минут

Третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев рассказал о кубке чемпиона Открытого чемпионата Франции — 2026. В финале соревнований Зверев обыграл итальянца Флавио Коболли со счётом 6:1, 4:6, 6:4, 6:7 (5:7), 6:1.

— В конце был кубок. Где он сейчас?

— Мне разрешили подержать настоящий трофей пять минут, мне же дали его копию. Она у меня здесь.

— Кто получил больше поцелуев: кубок, девушка или собака?

— Что касается собаки, она любит меня целовать больше всего. Кубок, конечно, тоже был особенным — поцелуй, которого я не забуду. Но из живых существ меня больше всего целует моя собака (смеётся), — приводит слова Зверева Eurosport.de.