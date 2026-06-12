Иржи Легечка вышел в полуфинал турнира в Штутгарте, обыграв Фрэнсиса Тиафо

12-я ракетка мира чешский теннисист Иржи Легечка вышел в полуфинал турнира категории ATP-250 в Штутгарте, Германия. В четвертьфинале соревнований он обыграл американца Фрэнсиса Тиафо (26-й в рейтинге) со счётом 6:4, 7:6 (7:4).

Встреча продолжалась 1 час 22 минуты. В её рамках Легечка 12 раз подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал один брейк-пойнт из пяти заработанных. На счету Тиафо три эйса, две двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из трёх заработанных.

В полуфинале соревнований Иржи Легечка сыграет с победителем матча Бен Шелтон (США) — Со Симабукуро (Япония).