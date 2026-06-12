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Иржи Легеска — Фрэнсис Тиафо: результат матча 12 июня, счёт 2:0, 1/4 финала турнира в Штутгарте

Иржи Легечка вышел в полуфинал турнира в Штутгарте, обыграв Фрэнсиса Тиафо
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12-я ракетка мира чешский теннисист Иржи Легечка вышел в полуфинал турнира категории ATP-250 в Штутгарте, Германия. В четвертьфинале соревнований он обыграл американца Фрэнсиса Тиафо (26-й в рейтинге) со счётом 6:4, 7:6 (7:4).

Штутгарт. 1/4 финала
12 июня 2026, пятница. 18:55 МСК
Иржи Легечка
12
Чехия
Иржи Легечка
И. Легечка
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7 7
4 		6 4
         
Фрэнсис Тиафо
26
США
Фрэнсис Тиафо
Ф. Тиафо

Встреча продолжалась 1 час 22 минуты. В её рамках Легечка 12 раз подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал один брейк-пойнт из пяти заработанных. На счету Тиафо три эйса, две двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из трёх заработанных.

В полуфинале соревнований Иржи Легечка сыграет с победителем матча Бен Шелтон (США) — Со Симабукуро (Япония).

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