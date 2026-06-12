Иржи Легечка вышел в полуфинал турнира в Штутгарте, обыграв Фрэнсиса Тиафо
Поделиться
12-я ракетка мира чешский теннисист Иржи Легечка вышел в полуфинал турнира категории ATP-250 в Штутгарте, Германия. В четвертьфинале соревнований он обыграл американца Фрэнсиса Тиафо (26-й в рейтинге) со счётом 6:4, 7:6 (7:4).
Штутгарт. 1/4 финала
12 июня 2026, пятница. 18:55 МСК
12
Иржи Легечка
И. Легечка
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|7 7
|
|6 4
26
Фрэнсис Тиафо
Ф. Тиафо
Встреча продолжалась 1 час 22 минуты. В её рамках Легечка 12 раз подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал один брейк-пойнт из пяти заработанных. На счету Тиафо три эйса, две двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из трёх заработанных.
В полуфинале соревнований Иржи Легечка сыграет с победителем матча Бен Шелтон (США) — Со Симабукуро (Япония).
Материалы по теме
Комментарии
- 12 июня 2026
-
20:35
-
20:15
-
19:46
-
19:32
-
19:23
-
18:45
-
18:32
-
18:15
-
18:06
-
17:59
-
17:51
-
17:27
-
16:17
-
15:58
-
15:27
-
14:32
-
12:37
-
12:05
-
11:44
-
11:00
-
10:26
-
10:10
-
09:46
-
09:32
-
09:00
-
08:30
-
00:04
- 11 июня 2026
-
23:32
-
23:00
-
22:21
-
21:15
-
21:07
-
20:20
-
17:33
-
17:10