Тейлор Фриц вышел в полуфинал турнира в Штутгарте, где сыграет с Александром Бубликом

Девятая ракетка мира американский теннисист Тейлор Фриц вышел в полуфинал турнира категории ATP-250 в Штутгарте, Германия. В четвертьфинале он обыграл итальянца Маттию Беллуччи (78-й в рейтинге) со счётом 5:7, 7:5, 7:5.

Встреча продолжалась 2 часа 25 минут. В её рамках Фриц 11 раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал два брейк-пойнта из девяти заработанных. На счету Беллуччи девять эйсов, пять двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из трёх заработанных.

За выход в финал соревнований в Штутгарте Тейлор Фриц поспорит с 11-й ракеткой мира казахстанским теннисистом Александром Бубликом.