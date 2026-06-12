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Маттия Беллуччи — Тейлор Фриц: результат матча 12 июня, счёт 1:2, 1/4 финала турнира в Штутгарте

Тейлор Фриц вышел в полуфинал турнира в Штутгарте, где сыграет с Александром Бубликом
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Девятая ракетка мира американский теннисист Тейлор Фриц вышел в полуфинал турнира категории ATP-250 в Штутгарте, Германия. В четвертьфинале он обыграл итальянца Маттию Беллуччи (78-й в рейтинге) со счётом 5:7, 7:5, 7:5.

Штутгарт. 1/4 финала
12 июня 2026, пятница. 18:20 МСК
Маттия Беллуччи
78
Италия
Маттия Беллуччи
М. Беллуччи
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
7 		5 5
5 		7 7
         
Тейлор Фриц
9
США
Тейлор Фриц
Т. Фриц

Встреча продолжалась 2 часа 25 минут. В её рамках Фриц 11 раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал два брейк-пойнта из девяти заработанных. На счету Беллуччи девять эйсов, пять двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из трёх заработанных.

За выход в финал соревнований в Штутгарте Тейлор Фриц поспорит с 11-й ракеткой мира казахстанским теннисистом Александром Бубликом.

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