Тейлор Фриц вышел в полуфинал турнира в Штутгарте, где сыграет с Александром Бубликом
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Девятая ракетка мира американский теннисист Тейлор Фриц вышел в полуфинал турнира категории ATP-250 в Штутгарте, Германия. В четвертьфинале он обыграл итальянца Маттию Беллуччи (78-й в рейтинге) со счётом 5:7, 7:5, 7:5.
Штутгарт. 1/4 финала
12 июня 2026, пятница. 18:20 МСК
78
Маттия Беллуччи
М. Беллуччи
Окончен
1 : 2
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|7
|7
9
Тейлор Фриц
Т. Фриц
Встреча продолжалась 2 часа 25 минут. В её рамках Фриц 11 раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал два брейк-пойнта из девяти заработанных. На счету Беллуччи девять эйсов, пять двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из трёх заработанных.
За выход в финал соревнований в Штутгарте Тейлор Фриц поспорит с 11-й ракеткой мира казахстанским теннисистом Александром Бубликом.
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