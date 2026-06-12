Матч Даниила Медведева в 1/4 финала турнира в Хертогенбосхе прерван и перенесён на субботу

Сегодня, 12 июня, на травяных кортах в Хертогенбосхе, Нидерланды, проходит четвертьфинальный матч, где чемпион US Open — 2021, восьмая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев играет с победителем US Open — 2014, хорватом Марином Чиличем. После двух сетов матч был прерван и перенесён из-за дождя. Поединок возобновится в субботу, 13 июня.

Ранее сегодня Даниил Медведев во втором круге обыграл представителя Нидерландов Тейса Богарда со счётом 6:3, 4:6, 7:6 (8:6). Встреча соперников продолжалась 2 часа 29 минут.

Турнир в Хертогенбосхе проходит с 8 по 14 июня. Действующим чемпионом соревнований является канадский теннисист Габриэль Диалло.