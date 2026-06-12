Турнир АТР-250, Хертогенбосх: результаты матчей на 12 июня

Сегодня, 12 июня, на травяных кортах Хертогенбосха, Нидерланды, продолжился турнир категории АТР-250. В рамках игрового дня состоялись четвертьфинальные матчи, а также были доиграны встречи 1/8 финала, которые перенесли из-за дождя. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами матчей на пятницу.

Теннис. Турнир АТР-250, Хертогенбосх, 2026 год. Результаты матчей на 12 июня:

Чжан Чжичжэнь (Китай) — Адриан Маннарино (Франция) — 6:7 (4:7), 3:6;

Феликс Оже-Альяссим (Канада, 4) — Камиль Майхшак (Польша) — 4:6, 3:6;

Нуну Боржеш (Португалия) — Марин Чилич (Хорватия) — 6:3, 6:7 (5:7), 3:6;

Даниил Медведев (Россия, 8) — Тейс Богард (Нидерланды) — 6:3, 4:6, 7:6 (8:6);

Бенджамен Бонзи (Франция) — Алекс де Минор (Австралия, 6) — 2:6, 4:6.

Также сегодня Даниил Медведев начал матч 1/4 финала, где играл с хорватом Марином Чиличем. После второго сета встреча была перенесена на субботу, 13 июня, из-за дождя.