Турнир WTA-250, Хертогенбосх: результаты матчей на 12 июня
Сегодня, 12 июня, на травяных кортах в Хертогенбосхе, Нидерланды, продолжился турнир категории WTA-250. В рамках соревновательного дня состоялись матчи 1/4 и 1/8 финала. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами пятого игрового дня.
Теннис. Турнир WTA-250, Хертогенбосх. Результаты матчей на 12 июня:
- Зейнеп Сёнмез (Турция) — Магда Линетт (Польша) — 4:6, 2:6;
- Кэти Макнелли (США) — Солана Сьерра (Аргентина) — 6:4, 6:3;
- Барбора Крейчикова (Чехия) — Елена-Габриэла Русе (Румыния) — 6:1, 6:2;
- Айла Томлянович (Австралия) — Даяна Ястремская (Украина) — 4:6, 6:4, 7:5;
- Дарья Снигур (Украина) — Робин Монтгомери (США) — 4:6, 4:6.
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