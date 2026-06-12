Сегодня, 12 июня, на травяных кортах в Хертогенбосхе, Нидерланды, продолжился турнир категории WTA-250. В рамках соревновательного дня состоялись матчи 1/4 и 1/8 финала. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами пятого игрового дня.

Теннис. Турнир WTA-250, Хертогенбосх. Результаты матчей на 12 июня: