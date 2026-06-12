Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Турнир WTA-250, Хертогенбосх: результаты матчей на 12 июня

Турнир WTA-250, Хертогенбосх: результаты матчей на 12 июня
Комментарии

Сегодня, 12 июня, на травяных кортах в Хертогенбосхе, Нидерланды, продолжился турнир категории WTA-250. В рамках соревновательного дня состоялись матчи 1/4 и 1/8 финала. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами пятого игрового дня.

Теннис. Турнир WTA-250, Хертогенбосх. Результаты матчей на 12 июня:

  • Зейнеп Сёнмез (Турция) — Магда Линетт (Польша) — 4:6, 2:6;
  • Кэти Макнелли (США) — Солана Сьерра (Аргентина) — 6:4, 6:3;
  • Барбора Крейчикова (Чехия) — Елена-Габриэла Русе (Румыния) — 6:1, 6:2;
  • Айла Томлянович (Австралия) — Даяна Ястремская (Украина) — 4:6, 6:4, 7:5;
  • Дарья Снигур (Украина) — Робин Монтгомери (США) — 4:6, 4:6.
Календарь турнира в Хертогенбосхе
Сетка турнира в Хертогенбосхе
Материалы по теме
«Видела тренировку Мирры, много подметила для себя». Разговор с дебютанткой юниорских ТБШ
Эксклюзив
«Видела тренировку Мирры, много подметила для себя». Разговор с дебютанткой юниорских ТБШ
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android