Турнир АТР-250, Штутгарт: результаты матчей на 12 июня
Сегодня, 12 июня, на травяных кортах в Штутгарте, Германия, продолжился турнир категории АТР-250. В рамках игрового дня состоялись четвертьфинальные матчи. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч на пятницу.
Теннис. Турнир АТР-250, Штутгарт, 2026 год. Результаты матчей на 12 июня:
- Джованни Мпетчи Перрикар (Франция) — Александр Бублик (Казахстан, 11) — 6:7 (5:7), 6:7 (3:7);
- Бен Шелтон (США, 5) — Маркос Гирон (США) — 6:7 (4:7), 6:4, 7:6 (7:5);
- Маттия Беллуччи (Италия) — Тейлор Фриц (США, 9) — 7:5, 5:7, 5:7;
- Иржи Легечка (Чехия, 12) — Фрэнсис Тиафо (США) — 6:4, 7:6 (7:4).
Турнир в Штутгарте проходит с 8 по 14 июня. Действующим победителем соревнований является американский теннисист Тейлор Фриц. В финале турнира Фриц обыграл немца Александра Зверева — 6:3, 7:6 (7:0).
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