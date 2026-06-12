Елена Рыбакина не смогла выйти в полуфинал «пятисотника» в Лондоне, уступив Кэти Бултер
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Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина не смогла выйти в полуфинал турнира WTA-500 в Лондоне, Великобритания. В 1/4 финала она уступила британке Кэти Бултер (73-я в рейтинге) со счётом 5:7, 6:2, 4:6.
Лондон (ж). 1/4 финала
12 июня 2026, пятница. 20:00 МСК
2
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|6
|4
|
|2
|6
73
Кэти Бултер
К. Бултер
Встреча продолжалась 2 часа 30 минут. В её рамках Рыбакина девять раз подала навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала 2 брейк-пойнта из 14 заработанных. На счету Бултер два эйса, девять двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из семи заработанных.
В полуфинале соревнований Бултер сыграет с представительницей Хорватии Донной Векич.
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