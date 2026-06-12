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Елена Рыбакина — Кэти Бултер: результат матча 12 июня, счёт 1:2, 1/4 финала турнира в Лондоне

Елена Рыбакина не смогла выйти в полуфинал «пятисотника» в Лондоне, уступив Кэти Бултер
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Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина не смогла выйти в полуфинал турнира WTA-500 в Лондоне, Великобритания. В 1/4 финала она уступила британке Кэти Бултер (73-я в рейтинге) со счётом 5:7, 6:2, 4:6.

Лондон (ж). 1/4 финала
12 июня 2026, пятница. 20:00 МСК
Елена Рыбакина
2
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
5 		6 4
7 		2 6
         
Кэти Бултер
73
Великобритания
Кэти Бултер
К. Бултер

Встреча продолжалась 2 часа 30 минут. В её рамках Рыбакина девять раз подала навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала 2 брейк-пойнта из 14 заработанных. На счету Бултер два эйса, девять двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из семи заработанных.

В полуфинале соревнований Бултер сыграет с представительницей Хорватии Донной Векич.

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