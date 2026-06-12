Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Александр Зверев рассказал, какими были первые дни после победы на «Ролан Гаррос»

Александр Зверев рассказал, какими были первые дни после победы на «Ролан Гаррос»
Комментарии

Третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев рассказал, какими были его первые дни после победы на «Ролан Гаррос» — 2026. В финале соревнований он обыграл итальянца Флавио Коболли со счётом 6:1, 4:6, 6:4, 6:7 (5:7), 6:1.

«Мы праздновали до 7:00. С 11:00 у меня были встречи: фотографии с трофеем, пресс-конференции. Вторник был единственным более-менее свободным днём. Я прилетел сюда в среду утром, а позже полечу в Галле», — приводит слова Зверева Eurosport.de.

Травяной турнир категории ATP-500 в Галле, Германия, пройдёт с 15 по 26 июня. Действующим чемпионом соревнований является казахстанский теннисист Александр Бублик.

Материалы по теме
Зверев — о кубке чемпиона «РГ»: мне разрешили подержать настоящий трофей пять минут
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android