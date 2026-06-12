Александр Зверев рассказал, какими были первые дни после победы на «Ролан Гаррос»

Третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев рассказал, какими были его первые дни после победы на «Ролан Гаррос» — 2026. В финале соревнований он обыграл итальянца Флавио Коболли со счётом 6:1, 4:6, 6:4, 6:7 (5:7), 6:1.

«Мы праздновали до 7:00. С 11:00 у меня были встречи: фотографии с трофеем, пресс-конференции. Вторник был единственным более-менее свободным днём. Я прилетел сюда в среду утром, а позже полечу в Галле», — приводит слова Зверева Eurosport.de.

Травяной турнир категории ATP-500 в Галле, Германия, пройдёт с 15 по 26 июня. Действующим чемпионом соревнований является казахстанский теннисист Александр Бублик.