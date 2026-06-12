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Александр Бублик поздравил подписчиков с Днём России

Александр Бублик поздравил подписчиков с Днём России
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11-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик в социальных сетях опубликовал пост, где поздравил подписчиков с Днём России.

«С Днём России», — написал Бублик в телеграм-канале.

Напомним, Александр Бублик родился в Гатчине и представлял Россию на международных соревнованиях до 2016 года, а после сменил спортивное гражданство на казахстанское.

Бублик выступает на турнире ATP-250 в Штутгарте, Германия. В четвертьфинале соревнований он обыграл француза Джованни Мпетчи Перрикара со счётом 7:6 (7:5), 7:6 (7:3). За выход в финал Александр поспорит с американским теннисистом Тейлором Фрицем (девятый в рейтинге).

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