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Турнир WTA-500, Лондон: результаты матчей на 12 июня

Турнир WTA-500, Лондон: результаты матчей на 12 июня
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Сегодня, 12 июня, на травяных кортах в Лондоне, Великобритания, продолжился турнир категории WTA-500. В рамках соревновательного дня состоялись матчи 1/8 финала. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами пятого игрового дня.

Теннис. Турнир WTA-500, Лондон. Результаты матчей на 12 июня:

  • Жаклин Кристиан (Румыния) — Кэти Бултер (Великобритания) — 1:6, 3:6;
  • Елена Рыбакина (Казахстан, 2) — Татьяна Мария (Германия) — 6:7 (4:7), 7:5, 6:0;
  • Мари Боузкова (Чехия) — Донна Векич (Хорватия) — 6:7 (9:11), 3:6;
  • Сорана Кырстя (Румыния) — Эмма Радукану (Великобритания) — 4:6, 2:6;
  • Хэрриет Дарт (Великобритания) — Камилла Рахимова (Узбекистан) — 7:5, 1:6, 5:7;
  • Ива Йович (США) — Аманда Анисимова (США, 5) — 6:2, 3:6, 6:3;
  • Елена Рыбакина (Казахстан, 2) — Кэти Бултер (Великобритания) — 5:7, 6:2, 4:6.
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