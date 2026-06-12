Сегодня, 12 июня, на травяных кортах в Лондоне, Великобритания, продолжился турнир категории WTA-500. В рамках соревновательного дня состоялись матчи 1/8 финала. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами пятого игрового дня.

Теннис. Турнир WTA-500, Лондон. Результаты матчей на 12 июня:

Жаклин Кристиан (Румыния) — Кэти Бултер (Великобритания) — 1:6, 3:6;

Елена Рыбакина (Казахстан, 2) — Татьяна Мария (Германия) — 6:7 (4:7), 7:5, 6:0;

Мари Боузкова (Чехия) — Донна Векич (Хорватия) — 6:7 (9:11), 3:6;

Сорана Кырстя (Румыния) — Эмма Радукану (Великобритания) — 4:6, 2:6;

Хэрриет Дарт (Великобритания) — Камилла Рахимова (Узбекистан) — 7:5, 1:6, 5:7;

Ива Йович (США) — Аманда Анисимова (США, 5) — 6:2, 3:6, 6:3;

Елена Рыбакина (Казахстан, 2) — Кэти Бултер (Великобритания) — 5:7, 6:2, 4:6.