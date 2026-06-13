«Смогу чего-то добиться и на Уимблдоне». Зверев — о настрое на травяную часть сезона

Чемпион «Ролан Гаррос» — 2026, третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев поделился настроем на травяную часть сезона. Немец выступит на «пятисотнике» в Галле и на Уимблдоне.

— Какой настрой и физическую форму вы привнесёте в Галле?

— Сначала мне нужно успокоиться. Нужно вернуться к своей повседневной жизни и спокойно подготовиться к турниру. Я занимался столькими другими делами, что пока не думаю о Галле.

— Можете себе представить, что победа вдохновит вас и на травяном покрытии?

— Победа на турнире «Большого шлема» всегда помогает (смеется). Считаю, что нахожусь в лучшей форме, чем в прошлом году, что смогу чего-то добиться и на Уимблдоне, — приводит слова Зверева Eurosport.de.