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«Хотела доказать, что могу рисковать». Бултер — о победе над Рыбакиной в Лондоне

«Хотела доказать, что могу рисковать». Бултер — о победе над Рыбакиной в Лондоне
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73-я ракетка мира британская теннисистка Кэти Бултер прокомментировала победу над двукратной чемпионкой турниров «Большого шлема» Еленой Рыбакиной, занимающей вторую строчку в рейтинге WTA, в четвертьфинале турнира WTA-500 в Лондоне, Великобритания.

Лондон (ж). 1/4 финала
12 июня 2026, пятница. 20:00 МСК
Елена Рыбакина
2
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
5 		6 4
7 		2 6
         
Кэти Бултер
73
Великобритания
Кэти Бултер
К. Бултер

«Думаю, сегодня моей целью было сыграть лучше, чем в прошлый раз на Уимблдоне. Мне кажется, в тот раз я слишком увлеклась моментом, хотела доказать себе и другим, что я лучше играю в теннис, чем показала в том матче.

Тот матч немного меня травмировал, сегодня я хотела доказать, что могу рисковать и идти до конца, потому что в прошлом матче не позволила себе этого сделать», — приводит слова Бултер пресс-служба WTA.

Счёт личных встреч Рыбакиной и Бултер стал — 2-1 в пользу Елены. Она победила Кэти в третьем круге Уимблдона-2023 со счётом 6:1, 6:1 и в третьем круге Индиан-Уэллса-2025 (6:0, 7:5).

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