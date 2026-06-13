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«Чувствую себя увереннее на траве». Йович — о выходе в 1/2 финала в Лондоне

«Чувствую себя увереннее на траве». Йович — о выходе в 1/2 финала в Лондоне
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19-я ракетка мира американская теннисистка Ива Йович высказалась о выходе в полуфинал травяного турнира категории WTA-500 в Лондоне. В 1/4 финала она обыграла свою соотечественницу Аманду Анисимову (пятая в рейтинге) со счётом 6:2, 3:6, 6:3.

Лондон (ж). 1/4 финала
12 июня 2026, пятница. 17:20 МСК
Ива Йович
19
США
Ива Йович
И. Йович
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		3 6
2 		6 3
         
Аманда Анисимова
5
США
Аманда Анисимова
А. Анисимова

«С каждым матчем чувствую себя увереннее на траве. Мне нужно продолжать работать над своей подачей, приёмом — первые несколько ударов в розыгрыше очень важны на траве. Но я двигаюсь в правильном направлении. Просто стараюсь провести как можно больше матчей», — приводит слова Йович пресс-служба WTA.

В полуфинале турнира в Лондоне Йович сыграет с победительницей матча Эмма Радукану (Великобритания) — Камилла Рахимова (Узбекистан).

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Комментарии
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