Ива Йович оценила победу над Амандой Анисимовой в 1/4 финала турнира в Лондоне
Поделиться
19-я ракетка мира американская теннисистка Ива Йович рассказала, почему с соотечественницей Амандой Анисимовой (пятая в рейтинге) трудно играть на траве. В четвертьфинале турнира WTA-500 в Лондоне Йович обыграла Анисимову со счётом 6:2, 3:6, 6:3.
Лондон (ж). 1/4 финала
12 июня 2026, пятница. 17:20 МСК
19
Ива Йович
И. Йович
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|3
|6
|
|6
|3
5
Аманда Анисимова
А. Анисимова
«Она не даёт войти в ритм, потому что очень рано в розыгрышах делает ставку на сильную игру. На траве не так много возможностей для защиты. Мне пришлось смириться с тем, что ритма будет мало, и просто стараться опередить её, меняя направление и играя как можно более агрессивно. Во втором сете я сбилась, и она сравняла счёт, но я рада, что смогла вовремя собраться», — приводит слова Йович пресс-служба WTA.
Комментарии
- 13 июня 2026
-
00:52
-
00:47
-
00:24
-
00:04
- 12 июня 2026
-
23:22
-
23:13
-
23:04
-
22:41
-
22:05
-
21:57
-
21:41
-
21:22
-
21:08
-
20:50
-
20:35
-
20:15
-
19:46
-
19:32
-
19:23
-
18:45
-
18:32
-
18:15
-
18:06
-
17:59
-
17:51
-
17:27
-
16:17
-
15:58
-
15:27
-
14:32
-
12:37
-
12:05
-
11:44
-
11:00
-
10:26