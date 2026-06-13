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Ива Йович оценила победу над Амандой Анисимовой в 1/4 финала турнира в Лондоне

Ива Йович оценила победу над Амандой Анисимовой в 1/4 финала турнира в Лондоне
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19-я ракетка мира американская теннисистка Ива Йович рассказала, почему с соотечественницей Амандой Анисимовой (пятая в рейтинге) трудно играть на траве. В четвертьфинале турнира WTA-500 в Лондоне Йович обыграла Анисимову со счётом 6:2, 3:6, 6:3.

Лондон (ж). 1/4 финала
12 июня 2026, пятница. 17:20 МСК
Ива Йович
19
США
Ива Йович
И. Йович
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		3 6
2 		6 3
         
Аманда Анисимова
5
США
Аманда Анисимова
А. Анисимова

«Она не даёт войти в ритм, потому что очень рано в розыгрышах делает ставку на сильную игру. На траве не так много возможностей для защиты. Мне пришлось смириться с тем, что ритма будет мало, и просто стараться опередить её, меняя направление и играя как можно более агрессивно. Во втором сете я сбилась, и она сравняла счёт, но я рада, что смогла вовремя собраться», — приводит слова Йович пресс-служба WTA.

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