Ива Йович оценила победу над Амандой Анисимовой в 1/4 финала турнира в Лондоне

19-я ракетка мира американская теннисистка Ива Йович рассказала, почему с соотечественницей Амандой Анисимовой (пятая в рейтинге) трудно играть на траве. В четвертьфинале турнира WTA-500 в Лондоне Йович обыграла Анисимову со счётом 6:2, 3:6, 6:3.

«Она не даёт войти в ритм, потому что очень рано в розыгрышах делает ставку на сильную игру. На траве не так много возможностей для защиты. Мне пришлось смириться с тем, что ритма будет мало, и просто стараться опередить её, меняя направление и играя как можно более агрессивно. Во втором сете я сбилась, и она сравняла счёт, но я рада, что смогла вовремя собраться», — приводит слова Йович пресс-служба WTA.