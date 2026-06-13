Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Турнир WTA-250, Хертогенбосх: расписание матчей на 13 июня

Турнир WTA-250, Хертогенбосх: расписание матчей на 13 июня
Комментарии

Сегодня, 13 июня, на травяных кортах в Хертогенбосхе (Нидерланды) продолжится турнир категории WTA-250. В рамках игрового дня состоятся матчи четвертьфинала и полуфинала турнира. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием встреч на субботу.

Теннис. Турнир WTA-250, Хертогенбосх, 2026 год. Расписание матчей на 13 июня:

12:00. Кэти Макнелли (США, 59) – Айла Томлянович (Австралия, 109) – четвертьфинал.

12:00 Барбора Крейчикова (Нидерланды, 45) – Магда Линетт (Польша, 60) – полуфинал.

Победитель матча Кэти Макнелли – Айла Томлянович сыграет в полуфинале турнира с американкой Робин Монтгомери (484).

Календарь Хертогенбосха (ж)
Турнирная сетка Хертогенбосха (ж)
Материалы по теме
«Смогу чего-то добиться и на Уимблдоне». Зверев — о настрое на травяную часть сезона
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android