Турнир WTA-250, Хертогенбосх: расписание матчей на 13 июня

Сегодня, 13 июня, на травяных кортах в Хертогенбосхе (Нидерланды) продолжится турнир категории WTA-250. В рамках игрового дня состоятся матчи четвертьфинала и полуфинала турнира. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием встреч на субботу.

Теннис. Турнир WTA-250, Хертогенбосх, 2026 год. Расписание матчей на 13 июня:

12:00. Кэти Макнелли (США, 59) – Айла Томлянович (Австралия, 109) – четвертьфинал.

12:00 Барбора Крейчикова (Нидерланды, 45) – Магда Линетт (Польша, 60) – полуфинал.

Победитель матча Кэти Макнелли – Айла Томлянович сыграет в полуфинале турнира с американкой Робин Монтгомери (484).