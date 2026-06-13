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Турнир АТР-250, Хертогенбосх: расписание матчей на 13 июня

Турнир АТР-250, Хертогенбосх: расписание матчей на 13 июня
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Сегодня, 13 июня, на травяных кортах Хертогенбосха (Нидерланды) продолжится турнир категории АТР-250. В рамках игрового дня будет доигран матч 1/4 финала, а также состоится первая полуфинальная встреча турнира. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием матчей игрового дня.

Теннис. Турнир АТР-250, Хертогенбосх, 2026 год. Расписание матчей на 13 июня:

13:30. Даниил Медведев (Россия, 3) – Марин Чилич (Хорватия) – 6:2, 3:6;

16:00. Адриан Маннарино (Франция) – Алекс де Минор (Австралия, 2).

Турнир в Хертогенбосхе проходит с 8 по 15 июня. Действующим победителем соревнований является канадский теннисист Габриэль Диалло.

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