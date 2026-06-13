Турнир АТР-250, Штутгарт: расписание матчей на 13 июня

Сегодня, 13 июня, на травяных кортах в Штутгарте (Германия) продолжится турнир категории АТР-250. В рамках игрового дня будет доигран матч 1/4 финала, а также состоится первая полуфинальная встреча турнира. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня соревнований.

Теннис. Турнир АТР-250, Штутгарт, 2026 год. Расписание матчей на 13 июня:

11:00. Бен Шелтон (США, 1) – Со Симабукуро (Япония, Q) – 4:6;

14:00. Александр Бублик (Казахстан, 3) – Тейлор Фриц (США, 2).

Турнир в Штутгарте проходит с 8 по 15 июня. Действующим победителем соревнований является американский теннисист Тейлор Фриц.