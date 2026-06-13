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Турнир WTA-500, Лондон: расписание матчей на 13 июня

Турнир WTA-500, Лондон: расписание матчей на 13 июня
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Сегодня, 13 июня, на травяных кортах в Лондоне (Великобритания) продолжится турнир категории WTA-500. В рамках соревновательного дня состоятся матчи четвертьфинала и полуфинала турнира. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Теннис. Турнир WTA-500, Лондон, 2026 год. Расписание матчей на 13 июня:

14:30 Эмма Радукану (Великобритания) – Камилла Рахимова (Узбекистан) – четвертьфинал.

16:00 Кэти Бултер (Великобритания) – Донна Векич (Хорватия) — полуфинал.

В прошлом году титул в Лондоне завоевала Татьяна Мария (Германия), обыгравшая в финале Аманду Анисимову (США) со счетом 6:3, 6:4. Она стала самой возрастной победительницей турнира категории WTA-500 в истории – на тот момент ей было 37 лет.

Календарь Лондона (ж)
Турнирная сетка Лондона (ж)
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