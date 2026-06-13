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Даниил Медведев — Марин Чилич: текстовая онлайн-трансляция матча турнира АТР-250 в Хертогенбосхе

Медведев — Чилич: текстовая онлайн-трансляция матча турнира АТР-250 в Хертогенбосхе
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Сегодня, 13 июня, на травяных кортах Хертогенбосха (Нидерланды) продолжится турнир категории АТР-250. В рамках в 1/4 финала продолжится матч между восьмой ракеткой мира россиянином Даниилом Медведевым и хорватом Марином Чиличем, занимающим в мировом рейтинге 47-е место в рейтинге АТР. Возобновление встречи запланировано на 13:30 мск.

Хертогенбосх (м). 1/4 финала
13 июня 2026, суббота. 13:30 МСК
Даниил Медведев
8
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Остановлен
1 : 1
1 2 3
         
6 		3
2 		6
         
Марин Чилич
47
Хорватия
Марин Чилич
М. Чилич

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Даниил Медведев – Марин Чилич.

По личным встречам Медведев ведёт со счётом 3-1. Он выиграл в четвертьфинале Вашингтона в 2019-м со счётом 6:4, 7:6 (9:7), затем одержал две победы в 2021 году. В третьем круге Уимблдона Даниил отыгрался с 0:2 по сетам (6:7 (3:7), 3:6, 6:3, 6:3, 6:2), после чего принёс второе, победное очко в финале Кубка Дэвиса — 7:6 (9:7), 6:2. А вот в четвёртом раунде «Ролан Гаррос» — 2022 Чилич взял очень лёгкий реванш — 6:2, 6:3, 6:2.

Турнир в Хертогенбосхе проходит с 8 по 15 июня. Действующим победителем соревнований является канадский теннисист Габриэль Диалло.

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Календарь турнира в Хертогенбосхе
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