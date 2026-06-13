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Даниэль Эванс завершит теннисную карьеру после Уимблдона-2026

Даниэль Эванс завершит теннисную карьеру после Уимблдона-2026
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217-я ракетка мира британский теннисист Даниэль Эванс принял решение завершить свою профессиональную карьеру после Уимблдона-2026.

«После невероятного пути я хотел поделиться со всеми вами личной новостью. Я завершу профессиональную карьеру после Уимблдонского чемпионата этого года.

Этот вид спорта дал мне всё. Дружбу, опыт, борьбу, и даже тяжёлые дни, которые теперь, оглядываясь назад, кажутся особенными. Мне нравилась каждая минута моей карьеры профессионального теннисиста.

Моим родителям, моей жене и всей моей семье — спасибо за вашу неизменную поддержку во времена взлётов и падений. Без вас всё это было бы невозможно. Каждому тренеру, специалисту по физподготовке, физиотерапевту, спонсору и члену моей команды на протяжении всех этих лет — список слишком длинный, чтобы назвать каждого отдельно, но каждый из вас сыграл свою роль в моей карьере, и я искренне вам благодарен.

Представлять Великобританию в матчах Кубка Дэвиса и на Олимпийских играх было величайшей честью в моей карьере, и это останется со мной на всю жизнь.

Я с нетерпением жду возможности завершить карьеру на высокой ноте в течение этих последних двух турниров и отдать всё, что у меня есть, в последний раз.

Спасибо за вашу поддержку», – написал Эванс в одной из социальных сетей.

За время своей карьеры 36-летний Эванс выиграл два турнира АТР в одиночном разряде и поднимался на 21-ю строчку рейтинга. Также он дважды выходил в четвёртый круг на турнирах «Большого шлема» (Australian Open – 2017, US Open – 2021).

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