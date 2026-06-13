Мирра Андреева — лучшая теннисистка России второго квартала по версии «Чемпионата»

«Чемпионат» вновь составил рейтинг лучших российских теннисисток по собственным критериям, которые учитывают множество различных факторов. По итогам второго квартала 2026 года рейтинг возглавила Мирра Андреева.
Второе место в рейтинге «Чемпионата» по итогам второго квартала 2026 года заняла Диана Шнайдер, на третьей строчке расположилась Анна Калинская.
В расчёт рейтинга были взяты:
- текущий рейтинг теннисиста;
- насколько спортсмен сумел взлететь за это время в рейтинге;
- каких результатов смог добиться на турнирах в зависимости от их статуса;
- насколько серьёзных соперников ему удалось обыграть за этот период.
Рейтинг «Чемпионата». Лучшая теннисистка II квартала. Лидеры на 13 июня:
1. Мирра Андреева – 67 баллов.
2. Диана Шнайдер – 28.
3. Анна Калинская – 22.
4. Людмила Самсонова – 12.
5. Екатерина Александрова – 9.
6. Алина Корнеева – 4.
7. Алина Чараева – 4.
8. Анна Блинкова – 3.
9. Анастасия Захарова – 2.
10. Оксана Селехметьева – 1.
Подробности подсчёта рейтинга «Чемпионата», где учитывается гораздо больше критериев, чем в рейтинге 52 недель WTA, читайте в наших материалах.