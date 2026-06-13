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Мирра Андреева — лучшая теннисистка России второго квартала по версии «Чемпионата»

Мирра Андреева — лучшая теннисистка России второго квартала по версии «Чемпионата»
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«Чемпионат» вновь составил рейтинг лучших российских теннисисток по собственным критериям, которые учитывают множество различных факторов. По итогам второго квартала 2026 года рейтинг возглавила Мирра Андреева.

Второе место в рейтинге «Чемпионата» по итогам второго квартала 2026 года заняла Диана Шнайдер, на третьей строчке расположилась Анна Калинская.

В расчёт рейтинга были взяты:

  • текущий рейтинг теннисиста;
  • насколько спортсмен сумел взлететь за это время в рейтинге;
  • каких результатов смог добиться на турнирах в зависимости от их статуса;
  • насколько серьёзных соперников ему удалось обыграть за этот период.

Рейтинг «Чемпионата». Лучшая теннисистка II квартала. Лидеры на 13 июня:

1. Мирра Андреева – 67 баллов.
2. Диана Шнайдер – 28.
3. Анна Калинская – 22.
4. Людмила Самсонова – 12.
5. Екатерина Александрова – 9.
6. Алина Корнеева – 4.
7. Алина Чараева – 4.
8. Анна Блинкова – 3.
9. Анастасия Захарова – 2.
10. Оксана Селехметьева – 1.

Подробности подсчёта рейтинга «Чемпионата», где учитывается гораздо больше критериев, чем в рейтинге 52 недель WTA, читайте в наших материалах.

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